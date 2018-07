Kapcsolódó eventtel és értékes jutalmakkal ünnepli első évfordulóját a Fortnite

Ha minden az Epic Games tervei szerint halad, akkor holnap indul útnak a Fortnite első éves évfordulóját hirdető event, aminek részeként értékes jutalmak reményében csatlakozhatunk az eseményekhez.

A július 24-től egészen augusztus 7-ig tartó esemény részeként egy halom új kihívásban lehet majd részünk, sőt mi több, egy születésnapi küldetésvonal is indul a Save the World játékmódban, de ezen felül is érdemes lesz folyamatosan meccselni, hiszenKözben pedig folyamatosan mehet a gyűjtögetés, hiszen 1000 sérülés okozása után születésnapi tortát ábrázoló emoticon, a tortán való táncolással - legalább tíz alkalommal - pedig speciális spray vár majd ránk, de mindez persze csak a jéghegy csúcsa lesz. Ne feledjétek, holnap indul az ünnepség!