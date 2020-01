Kapaszkodj meg, hat másodpercnyi gameplay érkezett a Godfallból

Sok mindenre számítottunk a mai napon, ám arra nem, hogy egy mindössze hat másodperces gameplay videóról hírezhetünk majd, márpedig most a Godfallból egy ilyen kis nyúlfarknyi szösszenet robogott be.

A Gearbox által hegesztett, "looter slasher"-ként titulált alkotás PC-re és PS5-re jön majd, a The Game Awards 2019-en pedig le is leplezték , viszont egy fontos aspektus kimaradt a képletből: a gameplay. Senki ne aggódjon, ugyanis most hat teljes másodpercben megnézhetitek, hogyan zajlik a zúzás.Az illető, aki kiszivárogtatta az anyagot, elvileg egy 2019 elején készült trailert mutatott most nekünk, magyarán. Ennyi idő alatt rengeteg minden változhatott, úgyhogy ne vegyük készpénznek, hogy pontosan ilyen élmény vár majd ránk a későbbiekben.