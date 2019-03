Kapásból négy Sniper Elite-játékot is bejelentettek, köztük a Sniper Elite 5-öt is

Tegnap már kicsusszant az internet sztyeppéjére a Sniper Elite V2 Remastered ténye, ellenben arra nem számítottunk, hogy a Rebellion emellett még további három epizódot bejelent ezen franchise-on belül.

Kezdjük kapásból a már említett újrakeveréssel: 2019-ben jön a szoftver PC-re, PlayStation 4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re, természetesen feljavított grafikával, HDR-támogatással és 4K felbontással, illetve fotó móddal, új karakterekkel, és kibővített, 16 fős online multiplayerrel gyarapodik a játék, illetve hozzácsapnak minden tartalmat, ami valaha kijött hozzá DLC-ként.

Nézd nagyban ezt a videót!

Itt van nekünk aztán a Sniper Elite 3 Ultimate Edition, ami szintén 2019 egy későbbi pontján jön, ez viszont a Switch exkluzivitásában érkezik, és ez is tartalmazni fog minden kontentet, ami kijött hozzá, pluszba még egy helyi wireless multis lehetőséggel is megbolondítják a dolgot.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Jön aztán VR-készülékekre is egy Sniper Elite játék, amit az a Just Add Water fejleszt, akiknek többek között az Oddworldöt is köszönhetjük. Sokat nem tudunk róla, mindössze annyit, hogy 2020-ban jön.Végezetül pedig a nagy hal, a Sniper Elite 5 is bejelentésre került, ellenben erről sem tudunk még túl sok mindent,allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>