Kapásból két játékon is együttműködik a 2K-vel a Sumo Digital

A Sumo Digital kapcsán korábban már rebesgették, hogy egy vadonatúj multis címen dolgoznak közösen a Focus Home Interactive-vel, ellenben most megszellőztették, hogy egy másik nagy kiadóval is kollaborálnak.

Nevezetesen egy bejegyzés , majd néhány álláshirdetés árulkodott, miszerint a 2K-vel közösen dolgoznak kapásból két projekten is, melyek közül, ami egyaránt jöhet PC-re és a kurrens generációs konzolokra is. Ezek a projektek a Red Kite Games társaságában fognak megfoganni, akiket idén vásárolt fel a cég - nekik köszönhető többek között a God of War III Remastered.Mindeközben a THQ Nordic-kal is aktívan együttműködnek, legalábbis elviekben még mindig életben van a Dead Island 2 , ami szintén a Sumo Digitalos srácok munkája.