Kapásból két Call of Duty: Vanguard folytatást is terveznek a fejlesztők

Nem ritka jelenség, hogy már egy adott produktum megjelenése előtt számolnak a stúdiók a folytatásokkal, legyen szó akár filmről, akár videojátékokkal, és nem különb ez a dolog a Call of Duty: Vanguard esetében sem.

Az Activision idei lövöldéje öt eltérő főszereplőt fog felvonultatni a világháború különböző hadszínterein, viszont a fejlesztők bíznak benne, hogy nem utoljára látjuk őket. Sam Maggs, a játék írója elmondta a New York-i Comic-Con alkalmával, hogyFeltették maguknak a fejlesztés során a kérdést, hogy miként hoznak tető alá ikonikus Call of Duty karaktereket, merthogy jelenleg nemigen van ilyen a franchise berkein belül. A Call of Duty: Vanguard folytatásaiban szeretnék elmesélni a sztorikat, amiket kitaláltak ezekkel a karakterekkel, ugyanis van még bőven a tarsolyban történet.