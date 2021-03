Kap még egy demót a Monster Hunter Rise a megjelenés előtt

Hetekre vagyunk a Monster Hunter Rise megjelenésétől, ami annak ellenére, hogy ideiglenesen Switch-exkluzív lesz, még így is az idei esztendő eddig legfontosabb megjelenését takarja, és bizony a Capcom gőzerővel készül a premierre.

Első kézből bejelentettek egy új demót a programhoz, amely fogja az első kipróbálható verziót, és kiterjeszti azt bitang nehéz küldetésekkel - sőt, többek között még Magnamalos-szal is megküzdhetünk.az eShopon keresztül a demó!

Emellett megjelenési dátumot kapott a Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, amely egy RPG spin-offként tudható be. Július 9-én fog jönni, és az első részhez hasonlóan ez is ötvözi a főszéria jellegzetességeit a Pokémon-szerű szörnybefogós mechanikákkal.