Júniusban jön a Ratchet and Clank: Rift Apart

Az Insomniac Games megerősítette a soron következő alkotása, a Ratchet and Clank: Rift Apart megjelenési dátumát, amely kapcsán korábban úgy fogalmazott a stúdió, hogy majd valamikor a PS5 megjelenése környékén debütálhat.

A Sony most megvillantotta a trailert, ami elárulja, hogy június 11-én debütál a mindenki által szeretett Lombax és a kis robot következő kalandja. Habár a trailert nem eresztették el, ugyanazokat a képkockákat láthatjuk, amiket a korábbi trailerekben is, legalább most megvan, hogy mikor számíthatunk a szoftver megjelenésére.Mivel PS5-exkluzív címről beszélünk, így várhatóan megannyian kimaradnak a kalandból, tekintve hogy továbbra is brutál kevés konzol van kint a piacon, és egyelőre nem is tudni, hogy várható-e egyhamar egy újabb készletfeltöltés a Sony jóvoltából.

Nézd nagyban ezt a videót!