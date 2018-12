Kanada egyik legnagyobb kitüntetésében részesültek a BioWare alapítói

Amennyiben eltekintünk egy pillanatra a megosztóra sikeredett Mass Effect Andromedától, akkor kétségtelen, hogy a BioWare egy olyan stúdió, mely elképesztő szintre emelte a történetmesélést a játékokban, és úgy általánosságban az RPG-ket.

Kevesen tudják, de eredetileg két orvostanhallgató alapította meg a céget 1995-ben, és bár az első játékuk, a Shattered Steel is egészen sikeres volt, az igazi áttörést egy olyan RPG hozta el nekik, ami a mai napig klasszikusnak számít: ez a Baldur's Gate.Eme két alapító nem más volt, mint Greg Zeschuk és Ray Muzyka,(a nemzet második legrangosabb kitüntetése), hiszen forradalmi ötleteikkel formálták a játékipart, és egy olyan cég alapjait fektették le, mely ma az egyik legnagyobbnak mondható a szakmán belül.Zeschuk interjút adott ennek kapcsán a CBC News -nak, és elmondta, hogy lesokkolta őket a kitüntetés, hiszen ők egész egyszerűen csak próbálnak nagyszerű dolgokat alkotni, így roppant megtisztelő számukra az érdemrend.Szerinte a stúdió sikere a remek munkatársakban rejlik, akik minden nap örömmel mentek be dolgozni, és eredetileg is az volt a céljuk, hogy olyan emberekkel vegyék magukat körbe, akik tudásban előrébb vannak náluk, szenvedélyesek a játékfejlesztés irányába, és bőségesen lehet tőlük tanulni.Zeschuk és Muzyka már régóta nem a BioWare berkeiben dolgozik, mind a ketten otthagyták a vállalatot 2012-ben, ezt a fajta mentalitásukat pedig igyekeznek azóta is fenntartani.