Kalapot emelünk a GTR 3 legfrissebb képei előtt

A Simbin Studios csapata éppen a múlt héten jelentette be, hogy a legendás GTR-sorozat aktuális epizódjával szeretnének visszatérni a színre, amiről már akkor is láthattunk két igazán látványos fotót, most azonban újabb képek érkeztek róla.





















A látnivalókon ezúttal a Spa Francorchamps pályát vehetjük szemügyre, amely a GTR 3 keretein belül, plánemég annak ellenére is, hogy nem egy kifejezett versenyjátékhoz megálmodott grafikus motorról beszélünk.Mint ismert, a Simbin a F1-sorozat vonalán haladva a szimulátorok és az árkád versenyek jótékony ötvözetét szeretné megalkotni a GTR 3 -mal, amely a grafika terén már biztos, hogy ott lesz a színen, habár egy darabig még várnunk kell arra, hogy mindezt a gyakorlatban is átélhessük, lévén a premiert 2018-nál előbb nem várhatjuk.