Kalapácsos gyilkolásra figyelmeztet a The Division 2 korbesorolása

Hivatalosan is M, azaz Mature besorolást kapott a The Division 2 az ESRB korbesorolási hivatal részéről, tehát a játékot nem ajánlják majd 17 éven aluliak számára, ami a kapcsolódó leírás alapján nem meglepő.

Az ESRB közleménye szerint ugyanis a The Division 2 -ben a vér és a csúnya beszéd mellett intenzív erőszak is megjelenik majd, még kalapácsos gyilkolásra is sor kerül benne, de hogy nekünk nyílik-e majd lehetőségünk ezt gyakorolni a Hammer Smashed Face című örökzöld Cannibal Corpse sláger dudorászása során, vagy csak láthatunk-e ilyen jelenetet a játékban, az még nem világos.Az viszont igen, hogy a The Division 2 -ben rengetegszer jelenik majd meg a drog ilyen-olyan formában, ezáltal az ESRB leírása még valamiféle droglaborok jelenlétére is figyelmeztet a hivatalos besorolási összegzésében.