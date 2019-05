Kábel nélkül és sokkal nagyobb felbontással jöhet az újgenerációs PS VR-headset

Dominic Mallinson, a Sony kutatási-fejlesztési osztályának alelnöke a Collision 2019 tech-konferencián beszélt a virtuális valóság jövőjéről, ennek kapcsán pedig el is hintett néhány dolgot az újgenerációs PS VR-ral kapcsolatban.

Olyan újdonságokat hozott fel Mallinson kulcsfontosságú elemként, mint a mostani PS VR-hoz képest dupla akkora felbontás. A jelenlegi variáns ugyebár 1080p-t tud, míg a Vive Index és Vive Pro már bőven meg tud jeleníteni 1440p-t is, így érthető a kijelentés, ráadásul a HDR-támogatott címeknél is sokkal élesebb színeket lennének képesek így megjeleníteni.A másik fontos alkatrész pedig, amit Mallinson kiemelt, a kábelek. Emberünk szerint ugyanis, és szerinte a Sony esetében is működhetne a Vive-féle adapteres megoldás. Sőt, felhozta, hogy akár olyan megoldást is el tudna képzelni, hogy a kábel jelen lenne, viszont csak opcionálisan, azaz a felhasználó bármikor kihúzhatná, ha vezeték nélküli élményre vágyna.Fontos megjegyezni, itt nem hivatalos bejelentésekről beszélünk, szimplán Mallinson "hangos elmélkedéseiről", így ne vegyétek készpénznek, hogy ezek az adalékok mindenféleképp meg fognak jelenni az új PS VR esetében.