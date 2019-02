Kabal és D'Vorah sem maradnak ki a Mortal Kombat 11-ből

Újabb Mortal Kombat 11 karakterek bemutatására vette rá magát a Netherrealm Studios csapata a Kombat Kast részeként, aminek jóvoltából kiderült, hogy két újabb ikonikus hőssel is zúzhatunk majd a játékban.

Elsőként ugyanis kiderült, hogysem marad ki a felhozatalból, hozzá rögtön egy elképesztően látványos trailert is összedobtak a fejlesztők - amiben csak úgy fröcsög a vér -, de mellette Ed Boon az Inside Xbox-ban hozta a második legendás harcos hírét.Bár ehhez hivatalos trailer egyelőre nem társult, ellenben így is nyugtázhatják a rajongók, hogy a Mortal Kombat 11 részekéntoldalán is törhetjük majd a gerinceket. A játék érkezését továbbra is április 23-án várjuk PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re.

