Lassan célegyenesbe érhet a Scarlet Nexus is, a Bandai Namco ugyanis bejelentette, hogy a fejlesztőkkel közös egyetértésben ki tudták jelölni az anime alapú akciójáték napra pontos megjelenési dátumát.

Ennek megfelelően most már biztos, hogyPC-n, PS4-en, PS5-ön, Xbox One-on és Xbox Series X-en egyaránt, a nagyszerű hír apropójából pedig bemutattak nekünk egy friss kedvcsinálót is, mely Kasane Randall karakterét állította a főszerepbe.További jó hír, hogy a Scarlet Nexus kapcsán egy anime is készülődik a háttérben már egy ideje, melynek megjelenésére szintén nem kell túl sokat várni, az valamikor a nyár folyamán roboghat be közénk.

