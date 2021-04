Júniusban lesz a Summer Game Fest 2021

Geoff Keighley idén is készül a Summer Game Fest eseményével, ami ezúttal azonban tanul az előző esztendő hibáiból, lévén 2020-ban számos kritikát kapott a rendezvény azért, mert túlzottan széthúzza a különféle streameket, ezáltal elvesztette intenzitását Keighley eseménye.

Mint az most kiderült, a Summer Game Fest 2021 idén júniusban lesz megtartva, és mindannyiunk legnagyobb örömére idén, ergo sokkal intenzívebb lesz az élmény.Tartalmazni fogja továbbá az úgynevezett Day of the Devs: Summer Game Fest Editiont is. A The Day of the Devs: Summer Game Fest Edition, amelyet a Double Fine Productions és az iam8bit rendez, a készülő független és AAA videojátékok válogatott csoportját fogja bemutatni a Devs Day csapata és Geoff Keighley gondozásában. Új videojátékokat fognak bemutatni, exkluzív leleplezésekre és gameplayekre számíthatunk, valamint zenei előadásokra.