Júniusban külön is hallgatható lesz a Persona 5: Dancing in Starlight és a Persona 3: Dancing in Moonlight zenei anyaga

A Persona-sorozat az elmúlt években rengeteg különféle epizóddal és mellékszállal gazdagodott, és bizony akadtak köztük, melyekben a zenés jelleg, a ritmusosság mindennél fontosabb szerepet kapott, a készítők pedig most engedélyezték, hogy az ismert dallamok külön is megjelenjenek.

Ennek megfelelően kiderült, hogy június 24-én egy gyűjteményes csomagban, amit a Persona-sorozat japán Twitter-csatornáján keresztül jelentettek be a készítők.Ennek megfelelően talán mondanunk sem kell, hogy a kiadvány első körben csak Japánban lesz elérhető - nem mintha ez manapság probléma lenne -, miközben a standard verziók mellett egy gyűjteményes csomag is várható, amihez az alap dupla CD mellé még négy darab további CD lemez csatlakozik majd, plusz egy Blu-ray is, rajta a Persona Show Case Shijou Saikyou no Shimai Genka koncert teljes anyagával.