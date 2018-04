A Bethesda ma délután egy friss kedvcsinálóval megalapozva jelentette be a Nintendo Switch tulajdonosok számára, hogy már nem kell sokáig várniuk arra, hogy megkaparinthassák a Wolfenstein II: The New Colossus -t.

Az alternatív második világháborúba repítő alkotás ugyanis terveik szerint, így ezen a napon már a kérdéses platform kedvelőinek is lehetőségük nyílik felfedezni az ellenállók oldalán a nácik által megszállt Amerikát.Mint említettük, a Bethesda egy videót is kiadott a játékhoz a jó hír örömére, aminek jóvoltából most egy sor felvételt is megnézhetünk a Wolfenstein II: The New Colossus Nintendo Switch-es változatából.

Nézd nagyban ezt a videót!