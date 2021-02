Júniusban jön a Chivalry 2

A tegnap esti Epic Games Showcase keretein belül kiderült végre, hogy mikorra várhatjuk a Chivalry 2 -t, a Torn Banner Studios lovagos-kardozós címének folytatását, sőt még a zárt bétáról is jött hír.

, illetve a zárt bétát március 26-29-ére ütemezték be az alkotók. A platformok, amikre megjelenik a Chivalry 2 : PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series S / X, viszont a PC-s verzió exkluzívan az Epic Games Store kínálatában fog debütálni, majd csak egy évre rá robog be a Steamre.Konzolok között lesz cross-play is, illetve ha kíváncsi vagy a 64 fős ütközeteknek teret adó játékra, akkor lesd meg a legújabb trailert, ami pepitában összefoglalja számunkra, hogy mire is számíthatunk majd. Íme:

