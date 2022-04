Júniusban jelenik meg a Sonic Origins

Sonic Origins -t tavaly jelentették be 2022-es megjelenésre, és bár azóta elapadtak a gyűjteményről szóló frissítések, a legutóbbi fejlemények azt sugallták, hogy hamarosan több részletet is megosztanak róla.

Most ezek a részletek megérkeztek: a Sonic bejelentette a gyűjtemény június 23-ai megjelenési dátumát, valamint új részleteket közölt a gyűjtemény számos fejlesztéséről és kiegészítéséről. Sonic Origins - amely a- nagyobb felbontású látványvilággal, valamint új nyitó- és befejező animációkkal fog rendelkezni az egyes játékokhoz.A játékosok számos küldetést is teljesíthetnek majd, hogy érméket szerezzenek, amelyeket viszont arra költhetnek, hogy új tartalmakat, kihívásokat és különleges szakaszokat oldjanak fel a múzeumban.Érdekesség, hogy minden játékban lesz Classic és Anniversary mód is, az előbbi a játék eredeti felbontásával és korlátozott életekkel, az utóbbi pedig megújult, teljes képernyős felbontással és korlátlan életekkel.

