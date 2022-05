Júniusban friss híreket kapunk a Final Fantasy VII kapcsán

A Final Fantasy XVI jelenleg a legtöbb oxigént elszívja a szobában, ha a nagy Final Fantasy játékokról van szó, de úgy tűnik, a sorozat rajongói hamarosan valami másra is számíthatnak.

A Final Fantasy VII: The First Soldier című mobilos battle royale címre koncentráló, nemrégiben lezajlott közvetítés során a Final Fantasy VII Remake producere, Tetsuya Nomura megerősítette, hogy a Square Enix a Final Fantasy VII 25. évfordulójával kapcsolatban júniusban újdonságokkal szolgál majd.A Final Fantasy VII évfordulós streameket minden évben megrendezik, de ez a mostani több okból is jelentős lehet. Ezek közül a legfontosabb, hogy az év elején Yoshinori Kitase - a Final Fantasy VII Remake Part 2 (vagy bárhogy is hívják végül) producere - azt mondta, hogy a remake-saga második részével kapcsolatos hírek valószínűleg idén érkeznek majd az eredeti Final Fantasy 7 25. évfordulója alkalmából.