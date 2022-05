Júniusban érkezik a Spec Ops: The Line fejlesztői által készített The Cycle: Frontier

Napra pontos megjelenési dátummal és launch trailerrel gazdagodott a nagyszerű Spec Ops: The Line fejlesztőinek legújabb videojátéka, mely The Cycle: Frontier címmel kifejezetten csendesen készült a háttérben.

A Yager Development projektje egy ingyenesen játszható PvPvE lövölde lesz, aminek részeként egy idegen bolygóra látogathatunk, ahol egy radioaktív vihar egészen különleges környezetet alakított ki, miközben nemcsak más játékosokkal, hanem gyakran a természet erejével is meg kell küzdenünk a győzelemhez. The Cycle: Frontier várhatóan június 8-án indul majd útnak a Steamen és az Epic Games Store-on, az utolsó trailer alapján pedig lehetőségünk nyílik megismerkedni alaposabban is a kérdéses projekttel.

