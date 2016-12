Júniusban érkezik a Final Fantasy XIV: Stormblood kiegészítő

Naoki Yoshida, avagy a Final Fantasy XIV fejlesztőcsapatának vezére a napokban elárulta, hogy a játék következő expanziója, avagy a Stormblood kiegészítő várhatóan jövő nyáron érkezhet meg a rajongókhoz.





Hogy egészen pontosak legyünk, a csapat feje, így ezen a napon számíthatnak a rajongók arra, hogy újabb területeket és küldetéseket fedezhessenek fel, amelyek mellé újabb bossok, az úszás képessége, valamint egy új karakterosztály is érkezik a Red Mage képében.A Square Enix bejelentette egyébiránt, hogy a kiegészítő egy gyűjtői kiadásban is megjelenhet majd, amelyben egy figura, egy szövettérkép, valamint egy művészeti könyv is megtalálható lesz, benne Yoshitaka Amano által készített speciális artworkökkel.