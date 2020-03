Júniusban érkezik a Command & Conquer Remastered Collection

Nagyszerű hírekkel szolgált az Electronic Arts a legendás Command & Conquer-sorozat rajongói számára, lévén bár 2018 óta ígérnek egy átfogó feldolgozást a kultikus RTS alapján, azonban úgy tűnik, hogy ennek most jött el az ideje.









Az EA ugyanis bejelentette, hogy idén nyáron, napra pontosan június 5-én számíthatunk majd arra, hogy felkerül a digitális boltok polcaira a Command & Conquer Remastered Collection, melyolyan címek felújított változatait tartalmazva, mint a Command & Conquer: Tiberian Dawn, a Command & Conquer: Red Alert, valamint a hozzá kapcsolódó három kiegészítőlemez (Covert Ops, Counterstrike, The Aftermath).Mindegyik érintett játék felújított, 4K-felbontású grafikával, pályaszerkesztővel, új irányítási sémákkal és újragondolt kezelőfelülettel érkezik, megjelenése pedig nemcsak az EA Origin platformján várható, hanem a Steamen is. Sőt mi több, a Limited Run Games jóvoltából két limitált kiadású speciális kiadás is érkezik, ezekkel az alábbi képeken ismerkedhettek össze!

Nézd nagyban ezt a videót!