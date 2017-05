A Telltale Games bejelentette, hogy terveik szerint két héten belül megjelenhet a Guardians of the Galaxy: The Telltale Series második teljes epizódja, amelyben folytatódhat a Galaxis őrzőinek nagy kalandja.

A folytatás várhatóan az Under Pressure név alatt érkezik, és pontosan ott folytatja a sztorit, ahol az izgalmasan indított első befejezte, ezáltal hőseink továbbra is próbálják megfejteni és átvenni az irányítást egy misztikus ereklye leírhatatlan ereje felett. Guardians of the Galaxy: The Telltale Series második fejezete, méghozzá 5 dolláros árcédulával.