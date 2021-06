Június 15-én esedékes az E3 Awards Show

Azontúl, hogy idén is lesz E3, csak éppenséggel 2021-ben digitális formában, mellé azonban bejelentették az E3 Awards Show-t is, ami hasonlóan, mint a The Game Awards, díjazni fogja bizonyos kategóriákban a legjobb alkotásokat.

Azt ugyebár tudjuk, hogy maga az E3-as adássorozat június 10-13. között esedékes, azonban június 15-én lesz egy díjátadó is. Itt nem azt fogják jutalmazni, hogy melyek az adott esztendő legjobb művei, hanem sokkal inkább a bejelentett címek közül mazsoláznak, hogy mégis mely játékok a legvártabbak a friss jövevények közül.A szervezők azonban már most leszögezték, hogy itt, itt szimplán egy díjátadó fog zajlani, úgyhogy nem érhet senkit csalódásként majd, amit a műsor nézése közben tapasztal.