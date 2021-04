Június 13-án esedékes a PC Gaming Show 2021

Ahogyan tavaly sem, úgy idén sem szab gátat a PC Gaming Show-nak a jelenleg tomboló koronavírus-járvány, lévén most is behirdette a szervezőbizottság, hogy június 13-án tartják meg a digitális rendezvényt, amin megannyi alkotás megvillantására számíthatunk.

Már megjelent játékokhoz friss tartalmak, bejelentések, no meg persze számos friss premier is várható az eseményen. A GamesRadarral kollaborálva több mint 150 percnyi tartalmat garantálnak a szervezők, bár azért lehet arra is készülni, hogy ebből a java része főként indie címek lesznek, illetve megannyi elnyújtott bevágás, geg is várható.Azonban ha vevő vagy a kisebb címekre is, és nem feltétlenül a The Last of Us 3 és az Uncharted 5 megjelenésben látod ezeknek a rendezvényeknek az értelmét, akkor mindenképp vesd rá magad, hiszen minden évben kellemes szokott lenni a PC Gaming Show az arra vevők számára.