Június 12-én esedékes a Ubisoft Forward esemény az E3 2021 keretein belül

Az E3 2021 keretein belül természetesen a Ubisoft ismételten megtartja a maga rendezvényét, ami a tavalyról már ismert Ubisoft Forward nevet fogja viselni, és a franciák most nem voltak restek egy konkrét dátumot adni számunkra.

, amin várhatóan hallani fogunk számos várományos alkotásukról. Remélhetőleg megvillantják a Far Cry 6-ot, az újrakevert Hyper Scape-et, várhatóan friss tartalmakat jelentenek be az Assassin's Creed Valhallához, a The Division 2-höz és a Rainbow Six: Siege-hez, illetve nem bánnánk, ha a Massive által készített Star Wars-játékról is hallanánk.Jelenleg nem tudni még, hogy mit fognak prezentálni, de bízzunk a legjobbakban, miszerint kapunk néhány meglepetést is. Mint minden évben, értelemszerűen most is bízunk benne, hogy kapunk valami finomat Splinter Cell cím alatt...