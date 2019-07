Jump Force: ütős traileren mutatkozik meg Katsuki Bakugo, a My Hero Academiából érkező DLC-karakter

Jump Force továbbra sem áll le a DLC-s karakterek adagolásával, igyekeznek a fejlesztők újabb és újabb ismert figurákat bevonni a harcokba, lehetőleg a minél ismertebb animék és mangák berkeiből.

Arról már tudunk, hogy Majin Buu a Dragon Ballból még a nyár folyamán berobog, ám a My Hero Academiából ismeretes Katsuki Bakugo is kiegészíti a választható karakterek palettáját a nyár folyamán, akihez most kaptunk egy meglehetősen ütős kis előzetest.Láthatjuk az újdonsült jövevényt gameplay közben, és bizony már most borítékolható, hogy megannyi játékos kedvencévé fog szédületes gyorsasággal avanzsálni. Még nem tudni a hivatalos premierdátumot, sem azt, hogy milyen árcédulát aggatnak rá,