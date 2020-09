Jump Force: trailert kapott a YuYu Hakusho-féle Hiei

Már egy ideje tudjuk, hogy a YuYu Hakusho Hieijével egészül ki a Jump Force , azonban most a Bandai Namco prezentálta számunkra a figurát egy trailer keretein belül, ráadásul mindezt a TGS 2020 esemény során.

Ahogyan az várható volt, az animében és a mangában látott harcstílusát kapta meg a játékban is a karakter, bár azért az is tény, hogy nem vitték túlzásba a demonstrációt, lévén mindössze fél perces anyaggal kell szemeznünk. Sebaj, ennyi idő is bőven elég ahhoz, hogy megbizonyosodjunk róla, hogyVárhatóan még az idei év őszén hozzácsapják DLC formájában a karaktert az egyébkénti gárdához minden platformon, azonban sajnos konkrét megjelenési dátummal nem hozakodtak elő továbbra sem.

Nézd nagyban ezt a videót!