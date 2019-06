Júliustól fülelhetjük a Red Dead Redemption 2 lélegzetelállító muzsikáit

A Rockstar Games bejelentette, hogy a Red Dead Redemption 2 -höz írt eredeti zenék közül kiválogattak 13-at, ami albumra fog kerülni, ezeket pedig júliustól már hallgathatjuk is.

Egészen konkrétan július 12-én fog debütálni a kérdéses válogatás,, például az instant klasszikus Unshaken D'Angelótól, ami azonnal belopta magát minden rajongó szívébe. Akik esetleg egy sokkal átfogóbb lemezt várnak, azoknak még a nyár későbbi szakaszáig várniuk kell, amikor is egy komplett kiadvány érkezik. Íme viszont az aktuális lemez válogatása:Unshaken - D'AngeloMoonlight - Daniel Lanois, Daryl Johnson, Joseph Maize, Darryl Hatcher & Rhiannon GiddensThat's the Way It Is - Daniel LanoisMountain Finale - Daniel LanoisCrash of Worlds - Rocco DeLucaCruel World - Willie NelsonRed - Daniel LanoisMountain Hymn - Rhiannon GiddensMountain Banjo - Rhiannon GiddensTable Top - Daniel LanoisLove Come Back - Daniel LanoisOh My Lovely - Daniel LanoisCruel World - Josh Homme