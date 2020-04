Júliusra csúszott a TrackMania

TrackMania Nations újrakeveréseként tetszelgő TrackMania megjelenése eredetileg május 5-ére lett kitűzve, ellenben a rajongók több mint egy hónapot fognak ehhez viszonyítva várni, ugyanis csúsztatták a premiert.

A friss dátum immáron július 1-jére szól, ekkor fogja tiszteletét tenni PC-n, azon belül is a Uplay-en a szoftver, valamint az Epic Games Store kínálatából is le lehet majd csapni rá. A halasztás indoka természetesen nem más, mint hogy nem egyszerű a stúdió számára átállni egyről a kettőre távmunkára.Igen ám, viszont jutott némi öröm is az ürömbe, hogy a rajongók ne érezzék magukat teljes mértékben csalódottnak, lévén, így menet közben szuggerálhatjuk a versenyzős őrületet:

Nézd nagyban ezt a videót!