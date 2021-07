Júliusban tech demót mutatnak be a Gears 5 alkotói az Unreal Engine 5-ről

Pár hónappal ezelőtt a Gears 5 mögött álló The Coalition jelezte a közönség számára, hogy a továbbiakban átállnak az Unreal Engine 5 használatára az összes next-gen címük fejlesztése esetében.

Azt még mindig nem tudjuk pontosan, hogy mit dolgoznak (szinte garantálható, hogy a Gears 6-on), viszont most bejelentették , hogy az ebben a hónapban esedékes Game Developer Conference-en, avagyAzért senki ne várjon semmi extrára, szimplán csak egy tech demóról lesz szó, azonban most kapni fogunk egy nagyobb szeletet abból, hogy mire is képes az Unreal Engine 5 a gyakorlatban. A GDC 2021 július 19-23. között lesz megtartva.