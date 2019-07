Júliusban sem maradunk izgalmak nélkül a Hitman 2-ben

Hitman 2 a live service révén továbbra is robog tovább, a júliusi kontent pedig megint csak roppant mód izgalmas lesz, lévén megérkezett az e havi roadmap, avagy a friss tartalmakat jelző útmutató.

Kapásból holnap, azaz július 4-én már indul is a hónap egy új Escalation Contracttel, a hangzatos Babayeva Dissonance-szel, ahol zenészek kiiktatása lesz a feladatunk. Három különböző pályán, három különböző képességet kell bevetnünk. Július 11-étől lép életbe egy új kihíváscsomag,Július 19-én visszatér egy már ismerős Elusive Target, a The Badboy, aki tíz napig lesz jelen Sapienzában, ám üröm az örömben, hogy mindenféleképp kell a Legacy Pack a próbálkozáshoz. Július 25-én ismét egy Escalation Contract jön Calvino Cacophony néven, ahol egy frankó kis nyári öltözékre tehetünk szert, majd a sort a július 30-án érkező The Prison térkép zárja, ami pedig egy friss Sniper Assassin pálya az Expansion Pass tulajok számára.

