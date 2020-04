Júliusban jön az F1 2020, akár egy egész csapatot is menedzselhetünk majd

Frissen rántotta le a leplet a Codemasters az F1 2020 júliusi megjelenéséről, ráadásul azt is megtudtuk, hogy a PC-s, Xbox One-os és PS4-es variánsok mellett ezúttal egy Stadiás átirat is várni fog ránk.

A július 10-ei premierrel megspékelt versenyzős mókában fel fog tűnni ezúttal egy csapatmenedzselős játékmód az egyébkénti karrier mód mellett. Nemcsak a pilótánkkal, de a komplett brigádunkkal foglalkoznunk kell, magyarán egy teljes Forma 1-es csapatot terelgethetünk.A karrier módban 10, 16 és 22 versenyes szezonokat is játszhatunk majd, valamint a tavaly a franchise-ba bevezetett Formula 2 divízió is visszatér. Ezenfelül a kétfős osztott képernyős móka is tiszteletét teszi. A játékból kiadnak egy, miáltal a legendás versenyző bőrébe bújva négy egykori járművét is vezethetjük, nevezetesen a Jordan 191, a Benetton B194, a Benetton B195, és a Ferrari F1-2000 vasparipákat.

