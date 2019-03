Júliusban jön a Wolfenstein: Youngblood, friss trailert is kaptunk hozzá

Helyesek voltak a feltételezéseink , miszerint nagy bejelentésre készült a Bethesda a Wolfenstein: Youngblood kapcsán, lévén a csapat lerántotta a leplet az alkotás pontos megjelenési dátumáról.

Ennek köszönhetően kiderült, hogy a Wolfenstein: Youngblood napra pontosan, a főszerepben a nyolcvanas évek Párizsával, ahol ezúttal nem B.J. Blazkowicz, hanem ikerlányai kapják a főszerepet, akik egy kooperatív módban átélhető kampány részeként megpróbálják felderíteni édesapjuk hollétét. Wolfenstein: Youngblood a sorozat első kooperatív epizódja lesz, amiről már most kiderült, hogy érkezik egy Deluxe Edition-ben, amihez jár majd egy Buddy Pass, mely azt a célt szolgálja, hogy ha egy olyan barátunkkal akarjuk élvezni a játékot, aki nem vette meg, akkor ezzel teljes hozzáférést kapjon a nagy kalandhoz.A Deluxe Edition ezen felül egy Cyborg Skin Packkot tartalmaz majd, melyben gyakorlatilag egy kiborg skin mellett többek között olyan extrák várnak ránk, mint a különféle Titanium skinek minden fegyverhez, valamint egy Titanium kés.Mindezt pedig még magasabb szintre növelhetjük, ha előrendeljük az alkotást, lévén ilyenkor hozzáférhetünk a Legacy Pack-hoz, amiben egy a The New Colossus-t idéző kabátot, B.J. amerikai hadsereges ruháját, valamint az Old Blood ihlette pipát és kést is találunk többek között.

