Megerősítették a Total War Warhammer 2 legutolsó DLC-jének megjelenési dátumát, ugyanis a fejlesztőcsapat és a kiadó megerősítette, hogy július 14-én számíthatunk a The Silence and the Fury kiegészítés premierjére.

A DLC, akik másképp igyekeznek megoldani a harcmezőn a nézeteltéréseket, ezáltal sajátos játékélményt kínálnak majd mindenkinek, akik mellettük teszik le a voksukat.A megjelenési dátumról hírt adó kedvcsináló egyébiránt egy hangulatos CGI trailerrel csigáz fel mindenkit a The Silence and the Fury-ra, úgyhogy ha szeretnél hangolódni némileg a DLC-re, akkor az alábbiakban csatolt videót lesd meg mindenképp:

Nézd nagyban ezt a videót!