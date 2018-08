Júliusban is a GTA 5 lett a PS4 legtöbbet eladott digitális játéka

Egészen hihetetlen, hogy évekkel a megjelenés után is mekkora kereslet van még a GTA 5-re, a Rockstar alkotása ugyanis júliusban újra a PS4 legtöbbet eladott digitális játékává vált.

Ezzel a Grand Theft Auto V zsinórban másodszor szerzi meg ezt az elképesztő titulust - lévén júniusban is ő büszkélkedhetett vele -, miközben, melyek mindegyike dobogóra került.A PS Blog által nyilvánosságra hozott listák alapján kiderül egyébiránt, hogy a PlayStation VR frontján a dobogóra sorban a Rick and Morty: Virtual Rick-ality , a PlayStation VR Worlds és a Job Simualtor állhattak fel, míg a PS Vitás fronton a Person 4 Golden, a Stardew Valley és a God of War: Collection végeztek az első három helyen.