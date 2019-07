Júliusban indul a Gears 5 bétája, íme a pontos részletek

Gears 5 szeptemberi premierjének apropóján a The Coalition tart idő előtt egy béta időszakot, amit már hellyel-közzel belengettek az E3-on, azonban most teljes értékű információkat kaptunk.





Két külön béta kör lesz: az első július 19-21-ig tart, míg a második július 26-29-ig. Gyakorlatilag egy technikai tesztről beszélhetünk, amit már július 17-én tölthetünk is lefele, hogy mindenkinek a tárhelyén feszítsen aa rajtra. Természetesen Xbox One-on és PC-n egyaránt tolható lesz. Gears 5 két új funkcióját is próbálgathatjuk már a bétában, nevezetesen a Bootcamp nevű gyakorlómódot, valamint a Tour of Duty jutalomrendszert, melynek keretében kihívásokat fogunk teljesíteni különféle skinek érdekében.Háromfajta játékmódban fogják összeereszteni a vállalkozó szellemiségűeket: az Arcade, Escalation, és a King of the Hill őrületek várnak a felhasználókra, valamint két pályán történnek majd az ütközetek. Végül pedig álljon itt a Gears 5 technikai tesztjének gépigénye, ami kapcsán fontos megjegyezni, hogy a játék szeptember 10-ei debütálásáig bőven változhat.