Júliusban érkezik next-gen konzolokra és Switch-re az A Plague Tale: Innocence

A Focus Home Interactive és az Asobo kettőse derült égből villámcsapásként rántotta le a leplet a legújabb bejelentéséről, mely szerint érkezik az A Plague Tale: Innocence PS5-re, Xbox Series S / X-re, sőt mi több, még Nintendo Switch-re is.

Utóbbin nem kell meghökkenni, ugyanis itt csak a felhőn keresztül érhetjük majd el a játékot. Azok, akik rendelkeznek a címmel PS4-en vagy Xbox One-on, azok nyugodtan frissíthetnek az újgenerációs konzolra ingyen és bérmentve. A next-gen variánsok esetében 4K felbontásra, folyamatos 60 FPS-re, valamint 3D-s térhangzásra számíthatunk - utóbbi azért lesz finom, mert brutál erős hangkeveréssel bír amúgy is a program.És hogy minderre mikor számíthatunk? Nos, július 6-ai megjelenési dátummal lengették be a hírt, úgyhogy már nem is kell sokat várnunk!

