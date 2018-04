A Stoic Games bejelentette, hogy a korábbi terveiknek megfelelően idén nyáron zárhatjuk le a The Banner Saga-trilógiát, lévén a sokak által hosszú hónapok óta várt harmadik rész várhatóan júliusban érkezik.

Szerencsére pontos dátumunk is akad már, ezáltal írhatjuk is fel a naptárba, hogy, méghozzá PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt.A játékhoz a készítők egy friss trailert is mellékeltek, amivel a minap elindult előrendeléseket támogatták meg, lévén a The Banner Saga 3 a Steamről már elővásárolható, amiért cserébe egy sor extra ajándék vár majd ránk.

Nézd nagyban ezt a videót!