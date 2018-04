Júliusban érkezik a Sonic Mania Plus

A Sega bejelentette, hogy még az idén nyáron a boltok polcaira küldik a nagyszerűen sikerült Sonic Mania bővített kiadását, mely Sonic Mania Plus címmel rengeteg extra tartalommal örvendeztet meg minket.

Mint a bejelentéshez kiadott kedvcsinálóból is kiderül, a Sonic Mania Plus két új karakter - Mighty the Armadillo és Ray the Flying Squirrel - mellett több új játékmóddal is kecsegtet, így az Encore részeként ismert helyszíneket láthatunk új formában, míg a Time Attack keretein belül 4 fős versenyeket is választhatunk majd, méghozzá új ghost kihívások társaságában. Sonic Mania Plus várhatóan, méghozzá egy holografikus csomagolásban, kifordítható Sega Mega Drive borítóval, valamint egy 32 oldalas művészeti albummal.

