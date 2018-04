Júliusban érkezik a Mega Man X Legacy Collection 1+2

A Capcom ma délután bejelentette, hogy pontos megjelenési dátumot tűztek ki az eredetileg még tavaly bejelentett Mega Man X Legacy Collection 1+2 című gyűjteményes kiadáshoz, aminek részeként modern platformokra is megjelenhetnek a kék csodaember legendás kalandjai.

Mint a hivatalos közleményből kiderült,, a tartalmat tekintve összesen nyolc Mega Man X videojátékkal.A Mega Man X Legacy Collection 1+2 nemcsak megszépülten hozza el közénk a korai epizódokat, hanem számtalan extrát is garantál hozzájuk, így például Challenge mód, Museum mód, külön zenei anyagok, és még egy The Day of Sigma című kisfilm is megtalálható lesz mellettük, ami a széria antagonistájának, Sigmának a felemelkedését meséli el nekünk.

