Július végén megismerhetjük a Bandai Namco anime alapú játékkínálatának jövőjét

Ha anime alapú videojátékokról beszélünk, akkor a Bandai Namco minden kétséget kizáróan az élen jár a kategóriában, hiszen a legtöbb japán animációs sorozatból ők készítettek videojátékot, méghozzá elfogadható minőségben.

Ezt a tendenciát pedig a jövőben is szeretné folytatni a kiadó, így most bejelentették, hogy július 22-én egy digitális eventet tartanak Play Anime Live Digital Showcase név alatt, aholA kiadó azt tervezi, hogy ezen az eseményen hozza majd legújabb bejelentéseit, ezáltal friss hírek, premierek, trailerek és egyebek is várhatók a Bandai Namco aktuális anime alapú játékkínálatából, méghozzá a PC-s, a konzolos és a mobilos szegmens tekintetében egyaránt.