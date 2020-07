A Ubisoft bejelentette, hogy szeretnék megtolni egy kicsit a Uplay+ szolgáltatásukat is, aminek részeként ugyebár némi előfizetői díj ellenében a rajongóknak lehetőségük van szabadon élvezni a franciák videojátékait.

A kérdéses szolgáltatást a csapat most ingyen kipróbálhatóvá tette, így, amivel több mint 100 videojátékot élvezhetnek korlátok nélkül a kipróbálók.Amennyiben tehát unatkoznál a nyáron és kipróbálnál, sőt végigjátszanál olyan címeket, mint a Watch Dogs, valamelyik Rainbow Six, esetleg egy Anno, Rayman vagy Far Cry, netán csatlakoznál a The Division vagy a For Honor ütközeteihez, akkor most itt a remek alkalom.