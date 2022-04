Július 1-jén indul a F1 22

Az Electronic Arts pontos megjelenési dátumot jelentett be a száguldó cirkusz élményét, illetve aktuális évadát feldolgozó F1 22 című videojátékhoz, amiről kiderült, hogy júliusban már le is csaphatunk majd rá.

Olyannyira, hogy napra pontosanPC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re egyaránt, benne hibrid autókkal, új szabályokkal és az F1 Life opcióval, ami lehetővé teszi, hogy a játékosok megmutassák egyedi autóikat, ruháikat, kiegészítőiket és egyéb versenyfelszereléseiket. F1 22 -ben visszatér a F1 2021 kiemelkedő karrier módja, de lesz My Team mód, de a Codemasters fejlesztői új játékmódokról is gondoskodtak - a Broadcast és az Immersive például sokkal valósághűbb és sokkal filmszerűbb élményekkel kecsegtetnek -, de PC-n még VR-élmények is várhatók Oculus Rift és HTC Vive segítségével.

