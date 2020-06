Július 10-én jön a Bloodstained: Curse of the Moon 2

Alig pár napja jött a meglepetésszerű hír, miszerint a spin-offként indult Bloodstained: Curse of the Moon folytatást kap , ráadásul máris itt van a következő hír, miszerint heteken belül élvezhetjük a második felvonást.

Az Inti Creates bejelentette, hogyPC-n, PS4-en, Xbox One-on és Switch-csen is, 15 dollár ellenében. Ez azt jelenti, hogy nagyjából két hét múlva már neki is ugorhatunk a Bloodstained: Curse of the Moon 2 nyújtotta örömöknek, ha minden a tervek szerint alakul.A klasszikus roguelike / platformer alapvetéseket fókuszba helyező szoftver mindent hoz, amit az előd is, csak éppenséggel a potmétert még feljebb csavarva, így még több tartalomra számíthatunk a második részben.