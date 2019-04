Április első napja mindig nagyon érdekes dolog a játékvilágban, hiszen ilyenkor a fejlesztők hajlamosak gyakran nagyon aljas módon megtréfálni minket, nem ritkán olyan dolgokkal, melyek számukra is sok-sok munkaórába teltek.

Valami hasonló történt most a Yakuza-sorozat háza táján is, lévén bolondok napja alkalmából a készítők hivatalos Youtube-csatornáján felbukkant egy videó, aminek középpontjában egy JRPG stílusú, körökre osztott küzdelmekkel operáló Yakuza-játék került.Mielőtt bárki bedőlne a dolognak, a felvételen annak ellenére is átverést láthatunk, hogy, amit az alábbiakban ti is megcsodálhattok.

Nézd nagyban ezt a videót!