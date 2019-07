Joy-Con-féle kontrollert rittyentene a Microsoft?

Egy szabadalom révén bukkant fel a Microsoft vadonatúj kontroller terve, amiből egyelőre nem tudni, hogy valóban lesz-e belőle végül valami, vagy megragad egy koncepció szintjén, ám roppant érdekes ideáról beszélhetünk.





Úgy fest ugyanis, hogy a redmondiaknak nagyon megtetszett a Nintendo-féle Joy-Con, lévén egy szétszedhető, két darabos megoldást láthatunk, ami nagy valószínűséggel a mobilkészülékekhez lesz alkalmas,A kétrészes kontrollert akár wireless üzemmódban, illetve rácsatolt állapotban is használhatnánk. A szabadalom még 2017-ben született, ám csak most került nyilvánosságra, azonban nem tartjuk kizártnak, hogy akár ha nem is pontosan ezt, de egy hasonló megoldást piacra dob a cég, esetlegesen kiegészítve, hogy akár az Xbox Scarletthez is használható legyen.