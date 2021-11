Jövőre új tartalmakkal fog frissülni a Hitman 3

Az idei év elején nagy sikert aratott a 47-es ügynök rebootolt trilógiájának harmadik felvonása, és a rajongók örülhetnek, ugyanis a fejlesztőcsapat bejelentette, hogy további frissítések várnak a veterán bérgyilkosokra.

Az IO Interactive fejlesztői ugyan most jelenleg egy James Bondot központba helyező játékon dolgoznak , azonban nem hagyják parlagon a Hitman-sorozat rajongóit. A januárban megérkezett rebootolt trilógia 3. fejezetét mind a játékosok, mind a kritikusok pozitívan ítélték meg, ráadásul a pénztáraknál is a legsikeresebb epizód volt a franchise életében.Egészen idáig támogatva volt a játék, és most sem érdemes leereszteni a zongorahúrt, ugyanis a fejlesztők egy friss blogposztban bejelentették, hogy még a 2022-es év végéig terveznek tartalmakat megjeleníteni a programhoz. Ez jelenteni fog mind. Az új frissítési szezon 2022 januárjában fog megkezdődni.