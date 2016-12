Jövőre sokan Cherry Silent MX kapcsolóval bővíthetnek

A mechanikus billentyűzetek piacán a német Cherry neve egyet jelent a minőségi perifériával, hiszen köztudottan a legjobb kapcsolókat ők gyártják, így akik velük lépnek partnerségbe, azok vélhetően minőségi terméket kínálnak.

Persze ehhez sokszor a riválisoknál drágább árazás társul, mint azt látni például a Cooler Master esetében. Lassan másfél éve, hogy a németek bemutatták a Silent MX névre keresztelt fejlesztésüket, mely nevéből adódóan a sokak számára idegesítő hangos működést szüntetné meg, miközben a mechanikus kapcsolók minden előnyét megtartja.A bejelentéskor tudni lehetett, hogy a Corsair exkluzivitást kapott, ám nemrég kiderült, hogy lejárt ez a kiváltság. Ez azt jelenti, hogy a következő év elején vélhetően több ismert márka is felveszi kínálatába az új kapcsolókat, melyekből már MX Red és MX Black modellek is készültek, illetve RGB világítást támogató, átlátszó házzal érkező változatokat is elérhetővé tettek a németek.