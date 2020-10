Jövőre PS5-re és Xbox Series X-re is megjelenik a Ghostrunner

Az idei év egyik nagy meglepetése lehet a Ghostrunner -ből, mely a Cyberpunk 2077 által elért népszerűséget igyekszik kihasználni és ötvözni egy kardozásra és parkourra épülő játékmenettel, ami kifejezetten különlegesre sikerült.

Csakhogy ezt egyelőre a PC-s, PS4-es és Xbox One-os tábor élvezheti majd a megjelenéskor, azonban a One More Level csapata - akik a 3D Realms társaságában dobták össze a projektet - bejelentették, hogy a jövő esztendőben természetesen újgenerációs konzolokra is érkezhet majd a Ghostrunner Ehhez pontos megjelenési dátum még nem született, de az biztos, hogy aki egyszer már megveszi magának digitálisan a játékot PS4-re vagy Xbox One-ra, az